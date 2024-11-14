Sinemalarda bu hafta: 6 yeni film izleyiciyle buluşacak
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6 film izleyiciyle buluşacak. İşte o filmler ve konuları...
Gladyatör'den 24 yıl sonra gelen devam filmi, Commodus sonrası imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın Afrika'da yetişen çocuğu Lucius'un hikâyesini anlatıyor. | Vizyon Tarihi: 15 Kasım 2024
Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan film, obsesif kompulsif bozukluğu olan altı farklı kişinin ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal'a aldığı randevunun çakışması ve doktorun ortalarda olmamasıyla birlikte yaşanan maceraları konu ediniyor. | Vizyon Tarihi: 15 Kasım 2024
Korku türündeki Vebal filminde, Nazlı, kocası Metin’in kendisinden boşandıktan sonra başka bir kadınla evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Metin’in evliliğini engellemek isteyen Nazlı, bu amaçla büyü yaptırır. Bu durum üzerine Metin ve müstakbel eşi Zeynep, beklenmedik olaylar yaşamaya başlar. Başlarına gelenlerden kurtulmak isteyen Metin, arkadaşı Mustafa’dan yardım ister. Mustafa’nın önerisiyle köyün cami hocasına gitmeleriyle cinlerden kurtulmak için mücadeleye başlarlar. | Vizyon Tarihi: 15 Kasım 2024
Ceren, annesini trajik bir cinayette kaybetmiş olup ailesinin de tek çocuğudur. Babası Sadi, ailesini korumak için elinden geleni yaparken, babaannesi Pakize’nin karanlık büyüleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Cin düğümü büyüsüyle kuşatılan aile, korku dolu bir kabusun içine çekilirken, Sadi bu lanetin farkına vardığında her şey için çok geç olacaktır. Ceren, hem ailesini korumak hem de bu büyüden kurtulmak için hayatının en büyük sınavını verecektir. | Vizyon Tarihi: 15 Kasım 2024