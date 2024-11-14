Sinemalarda bu hafta: 6 yeni film izleyiciyle buluşacak

Ceren, annesini trajik bir cinayette kaybetmiş olup ailesinin de tek çocuğudur. Babası Sadi, ailesini korumak için elinden geleni yaparken, babaannesi Pakize’nin karanlık büyüleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Cin düğümü büyüsüyle kuşatılan aile, korku dolu bir kabusun içine çekilirken, Sadi bu lanetin farkına vardığında her şey için çok geç olacaktır. Ceren, hem ailesini korumak hem de bu büyüden kurtulmak için hayatının en büyük sınavını verecektir. | Vizyon Tarihi: 15 Kasım 2024