Sinemaseverler buraya: İşte bu hafta vizyona girecek filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 13 film vizyona girecek. İşte o filmler ve konuları...
Haftanın animasyon filmlerinden Kuzugiller ve Uçuş Hayali, uçmayı hayal eden bir koyunun hikayesini konu ediniyor. Genç bir koyun olan Woolina’nın en büyük hayali uçmaktır. Ancak o, yalnızca kuşların uçak uçurmasına ve göklerde uçmasına izin verilen bir dünyada yaşar. Babası ve dünya onun karşısında olsa da Woolina, hayallerini gerçekleştirmek için arkadaşları ile birlikte en sevdiği kahraman karakter Süper Baykuş'un izinden gider ve bir uçuş okuluna yazılır. Hayatlarının sonsuza dek değişmesini sağlayacak bir yarışa katılan Woolina ve arkadaşları, yarışı kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Film, denizlerin altında yaşadıkları huzurlu hayatı tehdit eden canavarlara karşı mücadele eden deniz kızı prenses Clara ve arkadaşlarını hikâyesini anlatıyor.
2019 yılında vizyona giren ve kısa sürede kültleşmeyi başaran Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, yeniden vizyona giriyor. Başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanan filmde, Happy lakabıyla tanınan ve bu lakabın ardına saklanan yalnız bir adamın hikayesi anlatılıyor.
2019 yılında vizyona giren ve kısa sürede kültleşmeyi başaran Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, yeniden vizyona giriyor. Başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanan filmde, Happy lakabıyla tanınan ve bu lakabın ardına saklanan yalnız bir adamın hikayesi anlatılıyor.