Sinemaseverler buraya: İşte bu hafta vizyona girecek filmler

Haftanın animasyon filmlerinden Kuzugiller ve Uçuş Hayali, uçmayı hayal eden bir koyunun hikayesini konu ediniyor. Genç bir koyun olan Woolina’nın en büyük hayali uçmaktır. Ancak o, yalnızca kuşların uçak uçurmasına ve göklerde uçmasına izin verilen bir dünyada yaşar. Babası ve dünya onun karşısında olsa da Woolina, hayallerini gerçekleştirmek için arkadaşları ile birlikte en sevdiği kahraman karakter Süper Baykuş'un izinden gider ve bir uçuş okuluna yazılır. Hayatlarının sonsuza dek değişmesini sağlayacak bir yarışa katılan Woolina ve arkadaşları, yarışı kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişir.