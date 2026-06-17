Şırnak'ta 30 yıl önce kendi emeğiyle yapılan sembolik taş ev turist akınına uğruyor

Evin dış cephesine işlenen figürlerin her biri farklı bir toplumsal mesaj taşıyor. Birbirine bakan iki yılan figürü aşkı ve evliliği; kalp figürü insanların birbirine sevgiyle yaklaşması gerektiğini; ay yıldızlı Türk bayrağı figürü ise devletin birliğini ve herkesin aynı çatı altında olduğunu simgeliyor.