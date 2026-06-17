Şırnak'ta 30 yıl önce kendi emeğiyle yapılan sembolik taş ev turist akınına uğruyor
Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde Sadık Oslu'nun 30 yıl önce kayalardan yontarak inşa ettiği sembolik taş ev, bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oldu.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü, geleneksel mimariyle derin sembolizmin buluştuğu nadide bir esere ev sahipliği yapıyor. Köy sakinlerinden Sadık Oslu'nun yaklaşık 30 yıl önce kısıtlı imkanlarla ve tamamen kendi el emeğiyle inşa ettiği taş ev, son yıllarda bölgeyi ziyaret eden turistlerin en önemli duraklarından biri haline geldi.
Sadık Oslu, evinin inşasında kullanacağı taşları devasa kayalıklardan yuvarlayarak köye taşımış ve yetersiz malzemeye rağmen her bir taşı elleriyle yontarak bu yapıyı 30 yıl önce tamamlamıştır.
Evin dış cephesine işlenen figürlerin her biri farklı bir toplumsal mesaj taşıyor. Birbirine bakan iki yılan figürü aşkı ve evliliği; kalp figürü insanların birbirine sevgiyle yaklaşması gerektiğini; ay yıldızlı Türk bayrağı figürü ise devletin birliğini ve herkesin aynı çatı altında olduğunu simgeliyor.
Oslu'nun eserine eklediği 3 "Y" harfi ise kendi yaşını, hayatının ömrünü ve gelecekteki mezarını sembolize eden kişisel bir dokunuş olarak dikkat çekiyor.