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Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi

Megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle megakent gözden kayboldu... İşte o nefes kesen sisli İstanbul manzaraları...

Kaynak: AA, DHA, İHA
Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi - Resim: 1

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

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Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi - Resim: 2

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi - Resim: 3

Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.

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Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi - Resim: 4

D-100 Soğanlık mevki Kadıköy ve Pendik yönünde de sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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