Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi
Megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle megakent gözden kayboldu... İşte o nefes kesen sisli İstanbul manzaraları...
Kaynak: AA, DHA, İHA
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
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İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.
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D-100 Soğanlık mevki Kadıköy ve Pendik yönünde de sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
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