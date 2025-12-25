Site inşaatı kazısında yerin altından tarih fışkırdı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatında yapılan kazı sırasında mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu.
Kaynak: DHA
Kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki site inşaatı için sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı.
Müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yaptığı sırada, mezarlar ve testiler gördü.
Kazı durdurulurken, jandarma ekiplerine haber verildi. İnşaat alanına gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gönderildi. Yapılan incelemede, tarihi eser olduğu belirtilen mezar parçaları ile insan kemikleri bulundu.
