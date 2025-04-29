Sivas Kongresi ruhunu yansıtan anıtın çevresi yenileniyor

Sivas Kongresi ruhunu yansıtan Atatürk Anıtı'nın kaide ve zemininde zamanla bozulmalar yaşandığını ifade eden Başkan Adem Uzun, "Bu durum vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Anıtlar Kurulu’ndan çalışmamız için onay aldık. Bu taş, sıcak Çermik taşı da denilen özel bir traverten taşı. İşçilik hizmeti de belediyemiz tarafından sağlanacak ve bu alanı tamamen elden geçirmiş olacağız. Sivas bir cumhuriyet şehri, dolayısıyla cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimizdeki bu mekân da bizler için çok önemli yakın bir tarihte düzenlemesini yapacağız ve 19 Mayıs’a kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.