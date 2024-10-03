Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak
Soğuk, yağışlı günleri unutun... Hava yaza geri dönüyor. Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları bir anda yükselecek ve yeniden 30 derece sınırına dayanacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da cumartesi günü sıcaklıkların 28 dereceye ulaşması beklenirken, İzmir’de ise sıcaklıkların 32 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Ankara’da da hafta sonu 28 dereceyi bulacak sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Abdullah Macit, ülke genelinde hafta sonuna kadar yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak 3 ila 6 derece artacağını açıkladı. Pazartesi günü batı bölgelerinde yerel sağanak yağışların görülebileceği, ancak hafta sonu boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacağı belirtildi.