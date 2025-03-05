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Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları ''yaz mı geldi'' dedirtecek

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yağışlar ve soğuk hava dalgası Türkiye'yi tamemen terk etti. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 derece üstüne çıkacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları ''yaz mı geldi'' dedirtecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları ''yaz mı geldi'' dedirtecek - Resim: 2

Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. . Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

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Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları ''yaz mı geldi'' dedirtecek - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları ''yaz mı geldi'' dedirtecek - Resim: 4

5 - 11 Mart tarihleri arası hava durumu tahminleri...

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