Soğuğa, yağmura, kara bir kez daha veda edin... Hava çok hızlı ısınacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporlarına göre hafta içerisinde başlayan soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi terk ediyor. Yağışlar ve soğuklar Türkiye'yi terk edecek. Hava sıcaklıklarının hızla artması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlükl hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Sıvas çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.
Ancak yağışlar ve soğuk hava bugün gece yarısından sonra yurdu terk edecek.
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...