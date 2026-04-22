Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Türkiye genelinde bahar havası yerini soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz için "yerel kuvvetli yağış" uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda 5 derece birden düşeceği tahmin edilirken, rüzgarın hızı 60 km/saate kadar çıkacak. İşte haritalarla il il 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 22 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde hava durumu rotasını kışa doğru kırdı.
1 / 15
Kuzeybatı kesimlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan soğuk ve yağışlı hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.
2 / 15
Yapılan değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç) ile Batı ve Orta Karadeniz’de yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.
3 / 15
Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
4 / 15