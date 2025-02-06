Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.