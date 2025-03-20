Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ?
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yarın yarın Doğu Anadolu bölgesine ilerleyerek adım adım ülkeyi terk edecek. Hava sıcaklıklarının hafta sonu itibariyle yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Ancak haftasonuna kadar Türkiye buz gibi kış havasının etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının Cumartesi gününe kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.