Soğuk ve yağışlı havalara veda edin, hava durumu sürpriz yapacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün akşam saatleri itibariyle soğuk ve yağışlı havaya veda edecek. Bugün pek çok ilimizde yağmurlar ve kar yağışı beklenirken yarın itibariyle yağışlar ülke genelinde yerini kış güneşine bırakacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahmin haritaları incelendiğinde Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk havanın yarından itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
31 Aralık - 6 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları