Soğuklar gidiyor, hava sıcaklıkları artıyor: günlük güneşlik günlerin keyfini çıkarın...
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde artmaya devam ediyor. Soğuk havalar sadece Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdürürken diğer tüm bölgelerimiz yazdan kalma günleri yaşayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin edliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
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8 - 14 Mart tarihleri arası hava durumu tahminleri...
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8 Mart Cumartesi hava durumu tahmin haritası
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