Soğuklara ve yağışlara veda edin: Sıcacık bir bahar havası geliyor!
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre yağışlı ve soğuk hava bugün akşam saatlerinden sonra Türkiye'yi terk edecek. Yeni hafta yine yağışlarla başlayacak ama hava sıcaklıkları hızla artacak ve hafta ortası itibariyle yağışlar Türkiye'yi terk edecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ancak bu akşam itibariyle bu kış havasına veda edeceğiz. Hava sıcaklıklarının gün gün artması ve haftanın geri kalanında baharın yaşanması bekleniyor.
4 - 10 Mart tarihleri arası hava durumu tahminleri...
4 Mart Salı hava durumu tahmin haritası