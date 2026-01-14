Sömestr tatilinde Uludağ'da konaklamanın bedeli dudak uçuklattı
Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başlarken, konaklama ücretleri misafirhanelerde 2 bin 450 TL, otellerde 42 bin TL'ye ulaştı.
8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk karı 8 Ekim'de düşerken, oteller sezonu 19 Aralık'ta açtı. Kayak pistlerinin 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü.
Kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü; kayak pistleri de yerli ve yabancı turistlerle doldu.
Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti, 2 bin 450 TL ile 42 bin TL arasında değişiyor. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan kamuya ait misafirhanelerde kişi başı konaklama ücreti kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 450 liradan başlarken, 5 yıldızlı otellerde tam pansiyon konaklamak isteyenlerin kişi başı 42 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
Sömestir hazırlıklarının sürdüğünü ve yerli ve yabancı turistlerin pistleri ve otelleri doldurduğunu söyleyen otel müdürü Harbi Türk, "Karın gelişiyle beraber Uludağ beyaz gelinliğini giydi. Talep gayet güzel. Otellerde güzel aktiviteler de var. Yılbaşı yoğunluğu sömestire de yansıdı. Uludağ, beyaz örtüsünü giydi. Biz de son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Karın güzel olması bizleri sevindirdi" dedi.