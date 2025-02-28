Son 25 yılın en sert kışı hayatı durdurdu: 7 gündür okullar tatil
Artvin genelinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5-6 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 gündür okullar tatili.
Kaynak: İHA
Artvin’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı.
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Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde ise 5-6 metreyi geçti.
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Vali Turan Ergün, kentte son 25 yılın en sert kışını yaşadıklarını belirterek, ''Bugün itibarıyla merkezde ölçülen kar 104 santimetre. Yani 1997'den bu yana en yüksek kar yağmış.'' dedi.
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OKULLAR 7 GÜNDÜR TATİL
İl merkezinde okullar 7 gündür tatil edilirken pazartesi gününden itibaren yeniden eğitim-öğretim hayatının başlaması bekleniyor.
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