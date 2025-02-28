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Son 25 yılın en sert kışı hayatı durdurdu: 7 gündür okullar tatil

Artvin genelinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5-6 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 gündür okullar tatili.

Kaynak: İHA
Son 25 yılın en sert kışı hayatı durdurdu: 7 gündür okullar tatil - Resim: 1

Artvin’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı. 

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Son 25 yılın en sert kışı hayatı durdurdu: 7 gündür okullar tatil - Resim: 2

Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde ise 5-6 metreyi geçti. 

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Son 25 yılın en sert kışı hayatı durdurdu: 7 gündür okullar tatil - Resim: 3

Vali Turan Ergün, kentte son 25 yılın en sert kışını yaşadıklarını belirterek, ''Bugün itibarıyla merkezde ölçülen kar 104 santimetre. Yani 1997'den bu yana en yüksek kar yağmış.'' dedi. 

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Son 25 yılın en sert kışı hayatı durdurdu: 7 gündür okullar tatil - Resim: 4

OKULLAR 7 GÜNDÜR TATİL

 İl merkezinde okullar 7 gündür tatil edilirken pazartesi gününden itibaren yeniden eğitim-öğretim hayatının başlaması bekleniyor.

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