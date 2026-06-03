Son yılların en sıcak yazı... El Nino etkisinde geri sayım başladı sıcaktan nefes alamayacağız

Güncel iklim raporlarına göre; Tropikal Pasifik'teki yüzey sularının ısınmasıyla tetiklenen bu küresel hava olayının haziran-ağustos ayları arasında görülme olasılığı yüzde 80'e, bu tarihlerden sonra ise yüzde 90'a ulaşmış durumda.