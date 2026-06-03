Son yılların en sıcak yazı... El Nino etkisinde geri sayım başladı sıcaktan nefes alamayacağız
Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), önümüzdeki haftalarda başlaması beklenen El Nino hava olayının küresel çapta rekor sıcaklıklara ve aşırı doğa olaylarına neden olacağı konusunda uyardı.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), tüm dünyayı derinden etkileyecek aşırı sıcaklıklar ve yıkıcı hava olayları getirmesi beklenen El Nino'nun birkaç hafta içinde başlayabileceğini resmen duyurdu.
Güncel iklim raporlarına göre; Tropikal Pasifik'teki yüzey sularının ısınmasıyla tetiklenen bu küresel hava olayının haziran-ağustos ayları arasında görülme olasılığı yüzde 80'e, bu tarihlerden sonra ise yüzde 90'a ulaşmış durumda.
WMO, tüm ülkeleri ortalamanın çok üzerinde seyredecek sıcaklıklara karşı erken uyarı sistemlerini güçlendirmeye davet etti.
Guterres: "Fosil Yakıt Bağımlılığını Derhal Sona Erdirin"
Aşırı doğa olaylarının tetiklendiği bu kritik sürece dair Cenevre'deki basın toplantısına bir video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm dünyayı acil bir iklim eylemine çağırdı.