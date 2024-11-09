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  4. Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler

Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler

Bitlis'in Hizan ilçesinde bağlı Uzuntaş köyündeki tarihi taş evler, sonbahar renkleriyle eşsiz bir manzara oluşturdu.

Kaynak: İHA
Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler - Resim: 1

Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler - Resim: 2

Hizan'ın taş evleri genellikle taş duvarlar ve geleneksel dam örtüsüyle inşa edilirken, bölgenin tarihi ve kültürel dokusu, bu evlerin her birine benzersiz bir hava katıyor. 

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Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler - Resim: 3

Dronla havandan görüntülenen doğal taşlardan yapılan evler yazın serin kışın ise sıcak olurken, sonbahar ayları ile birlikte muazzam bir görünüme bürünüyor. 

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Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler - Resim: 4

Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü; taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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