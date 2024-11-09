Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler
Bitlis'in Hizan ilçesinde bağlı Uzuntaş köyündeki tarihi taş evler, sonbahar renkleriyle eşsiz bir manzara oluşturdu.
Kaynak: İHA
Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
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Hizan'ın taş evleri genellikle taş duvarlar ve geleneksel dam örtüsüyle inşa edilirken, bölgenin tarihi ve kültürel dokusu, bu evlerin her birine benzersiz bir hava katıyor.
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Dronla havandan görüntülenen doğal taşlardan yapılan evler yazın serin kışın ise sıcak olurken, sonbahar ayları ile birlikte muazzam bir görünüme bürünüyor.
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Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü; taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
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