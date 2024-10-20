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  4. Türkiye'nin yeşil cenneti renk değiştirdi; görüntüler mest etti

Sonbaharda bir başka güzel: Doğu Karadeniz'de hayran bırakan manzara

Doğu Karadeniz'de sonbaharın gelişiyle doğanın renk değiştirmesi, görenleri hayran bıraktı.

Kaynak: DHA
Sonbaharda bir başka güzel: Doğu Karadeniz'de hayran bırakan manzara - Resim: 1

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Doğu Karadeniz'de, sonbaharla birlikte yeşil örtü yerini, sarı ve kahverengi tonlara bıraktı. 

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Sonbaharda bir başka güzel: Doğu Karadeniz'de hayran bırakan manzara - Resim: 2

Trabzon'un yüksek rakımlı ilçelerinde sararan yapraklarıyla ağaçlar, renk cümbüşü oluşturdu. 

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Sonbaharda bir başka güzel: Doğu Karadeniz'de hayran bırakan manzara - Resim: 3

Orta çıkan manzaralar doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu. 

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Sonbaharda bir başka güzel: Doğu Karadeniz'de hayran bırakan manzara - Resim: 4

Bölgedeki manzara dron kamerasına yansıdı. (DHA)

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