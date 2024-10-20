Sonbaharda bir başka güzel: Doğu Karadeniz'de hayran bırakan manzara
Doğu Karadeniz'de sonbaharın gelişiyle doğanın renk değiştirmesi, görenleri hayran bıraktı.
Kaynak: DHA
Doğası ve coğrafi güzellikleriyle turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Doğu Karadeniz'de, sonbaharla birlikte yeşil örtü yerini, sarı ve kahverengi tonlara bıraktı.
1 / 10
Trabzon'un yüksek rakımlı ilçelerinde sararan yapraklarıyla ağaçlar, renk cümbüşü oluşturdu.
2 / 10
Orta çıkan manzaralar doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu.
3 / 10
Bölgedeki manzara dron kamerasına yansıdı. (DHA)
4 / 10