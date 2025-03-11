Sosyal medyada birkaç ''like'' alacağım diye bacaklarından oldu

Olay, 6 Mart’ta Kadıköy ilçesi Ayrılık Çeşmesi bölgesindeki bir yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir süredir ekstrem sporlara merak salan İ.K., çektiği adrenalin dolu videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Gökdelenlerin arasında veya binaların boşluklarında yüzlerce metre yükseklikte video çeken İ.K., son olarak bir yaya üst geçidinin altından demirlere tutunarak karşıya geçmeye karar verdi.