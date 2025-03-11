Sosyal medyada birkaç ''like'' alacağım diye bacaklarından oldu
Sosyal medyada yaptığı "ekstrem spor videoları" paylaşımlarıyla tanınan bir genç İstanbul'da bir üst geçidin altından tutunarak karşıya geçmeye çalışırken yola düşüp, 2 bacağını kırdı.
İstanbul'da yaşayan ve ekstrem spor videoları çeken İ.K. (25), üst geçidin altından karşıya geçerken 6-7 metreden yola düşüp, 2 bacağını kırdı.
Olay, 6 Mart’ta Kadıköy ilçesi Ayrılık Çeşmesi bölgesindeki bir yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir süredir ekstrem sporlara merak salan İ.K., çektiği adrenalin dolu videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Gökdelenlerin arasında veya binaların boşluklarında yüzlerce metre yükseklikte video çeken İ.K., son olarak bir yaya üst geçidinin altından demirlere tutunarak karşıya geçmeye karar verdi.
Deneme sırasında İ.K.'yu, arkadaşları da cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bir süre sonra üst geçitteki vidalar nedeniyle zorlanıp devam edemeyeceğini fark eden İ.K., boşlukta askıda kaldı. Geri dönmeye çalışan İ.K., enerjisi tükenince altından araçların geçtiği yola kendisini bıraktı.
İ.K., yolda ilerleyen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kendisini yolun kenarına atan İ.K.'nun yanına giden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.