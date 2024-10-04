Sosyete kuru fasulyeyi keşfetti: Zenginlerin gözdesi oldu

Geçen sene hasat öncesi fasulyeyi don vurduğunu, koca tarladan 5-6 kilo fasulye aldıklarını söyleyen Bilgehan Sancar, bu sene rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, "30-40 yıldır tarımla, çiftçilikle uğraşıyorum. İmkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, elimden geldiğince çalışmaya, üretmeye çalışıyorum. Geçen sene fasulye ekmiştik, havalar soğuktu don vurmuştu fasulyemizi o yüzden evimizin fasulyesini zor çıkarmıştık. Allah'a şükürler olsun bu sene Mevla'm çok verdi. Hasadımız güzel oldu, bol oldu. Emek verdik, alın teri döktük karşılığını aldık. Bundan sonra patatesimiz var, patatese başlayacağız. Fırınlık, yemeklik patateslerimiz var onlara başlayacağız. Elimizden geldiği kadarıyla alın terini akıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.