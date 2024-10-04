Sosyete kuru fasulyeyi keşfetti: Zenginlerin gözdesi oldu
Türkiye'de her kesimin sofralarındaki lezzet kuru fasulye kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sosyetenin de gözdesi oldu.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köyünde fasulye hasadında sona gelinirken, beklentinin üzerinde gerçekleşen yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü.
Üreticilerin toprakla buluşturdukları, zirai ilaç, gübre kullanmadan organik olarak yetiştirdikleri fasulyeler, alın teriyle hasat edildi. Binbir emekle toplanan fasulyeler, ilk önce kurutulmaya bırakılıyor, ardından sap ve kabuğundan ayırmak için patoza vurularak çuvallara dolduruluyor. Fasulyenin tarladan sofraya zahmetli yolculuğunda bu sene elde edilen yüksek verim hem tarlada çalışanı hem de üreticisini sevindirdi.
30-40 senedir tarımla, çiftçilikle uğraşan Bilgehan Sancar türküler, maniler söyleyerek fasulye hasadını aşkla yapıyor. Bir an olsun yorulmayan, dur durak bilmeden tarlada gün boyunca çalışan Sancar, "Aşk ile çalışan yorulmaz, bizler neşeyle çalışarak emeğimizi keyifli hale getiriyoruz" dedi.
Geçen sene hasat öncesi fasulyeyi don vurduğunu, koca tarladan 5-6 kilo fasulye aldıklarını söyleyen Bilgehan Sancar, bu sene rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, "30-40 yıldır tarımla, çiftçilikle uğraşıyorum. İmkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, elimden geldiğince çalışmaya, üretmeye çalışıyorum. Geçen sene fasulye ekmiştik, havalar soğuktu don vurmuştu fasulyemizi o yüzden evimizin fasulyesini zor çıkarmıştık. Allah'a şükürler olsun bu sene Mevla'm çok verdi. Hasadımız güzel oldu, bol oldu. Emek verdik, alın teri döktük karşılığını aldık. Bundan sonra patatesimiz var, patatese başlayacağız. Fırınlık, yemeklik patateslerimiz var onlara başlayacağız. Elimizden geldiği kadarıyla alın terini akıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.