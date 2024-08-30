Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar

2024 yazına veda ederken Spotify, Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Era7capone, Batuflex ile Narco'nun seslendirdiği "CISTAK" yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.

2024 yazında ağırlıklı müzik türü olarak hip hop öne çıksa da Dedublüman, Simge ve Emre Fel gibi sanatçıların Türkçe rock ve pop parçaları da yer aldı.

İşte bu yazın en çok dinlenen şarkıları: