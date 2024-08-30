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  4. Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar

Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar

Türkiye'de yaza damgasını vuran şarkılar belli oldu. Spotify'da en çok dinlenen şarkı ''CISTAK'' oldu.

Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar - Resim: 1

2024 yazına veda ederken Spotify, Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Era7capone, Batuflex ile Narco'nun seslendirdiği "CISTAK" yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.

2024 yazında ağırlıklı müzik türü olarak hip hop öne çıksa da Dedublüman, Simge ve Emre Fel gibi sanatçıların Türkçe rock ve pop parçaları da yer aldı.

İşte bu yazın en çok dinlenen şarkıları:

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Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar - Resim: 2

10. Önümüz Yaz - Simge 

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Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar - Resim: 3

9. İNTİHAR - Era7capone, NASTEISHA

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Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar - Resim: 4

8. Sana El Pençe Durmam - Emre Fel

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