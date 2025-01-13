Squid Game karakterleri Ankara'da garson oldu

"Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisi, dünya çapında izlenme rekorları kırarak büyük bir beğeni topladı. Güney Kore yapımı dizi, kültürel açıdan da dünyanın farklı noktalarına ihraç edildi. Ankara'da Kore mutfağında hizmet veren bir restoranda, dizideki oyuncu karakterleri yemek servisi yapıyor.