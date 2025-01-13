  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Squid Game Ankara'daki Kore restoranında gerçek oldu

Squid Game karakterleri Ankara'da garson oldu

Ankara'da Kore mutfağından yemeklerin piştiği restoranda, izlenme rekorları kıran "Squid Game" dizisinin karakterleri yemeklerin servisini yapıyor.

Kaynak: İHA
Squid Game karakterleri Ankara'da garson oldu - Resim: 1

"Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisi, dünya çapında izlenme rekorları kırarak büyük bir beğeni topladı. Güney Kore yapımı dizi, kültürel açıdan da dünyanın farklı noktalarına ihraç edildi. Ankara'da Kore mutfağında hizmet veren bir restoranda, dizideki oyuncu karakterleri yemek servisi yapıyor.

1 / 8
Squid Game karakterleri Ankara'da garson oldu - Resim: 2

Önce diziye ait bir müzik müşterilere dinletiliyor. Ardından yüzlerinde üçgen ve daire simgeleri taşıyan dizi karakterleri sahneye çıkıyor.

2 / 8
Squid Game karakterleri Ankara'da garson oldu - Resim: 3

Karakterler, dizideki davet kartlarını müşterilerin masasına bırakıyor.

3 / 8
Squid Game karakterleri Ankara'da garson oldu - Resim: 4

Ardından müşteriler dizinin etkisiyle gerilirken karakterlerin sipariş edilen yemekleri getirmesinin ardından derin bir nefes alıyor.

4 / 8