Squid Game karakterleri Ankara'da garson oldu
Ankara'da Kore mutfağından yemeklerin piştiği restoranda, izlenme rekorları kıran "Squid Game" dizisinin karakterleri yemeklerin servisini yapıyor.
Kaynak: İHA
"Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisi, dünya çapında izlenme rekorları kırarak büyük bir beğeni topladı. Güney Kore yapımı dizi, kültürel açıdan da dünyanın farklı noktalarına ihraç edildi. Ankara'da Kore mutfağında hizmet veren bir restoranda, dizideki oyuncu karakterleri yemek servisi yapıyor.
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Önce diziye ait bir müzik müşterilere dinletiliyor. Ardından yüzlerinde üçgen ve daire simgeleri taşıyan dizi karakterleri sahneye çıkıyor.
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Karakterler, dizideki davet kartlarını müşterilerin masasına bırakıyor.
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Ardından müşteriler dizinin etkisiyle gerilirken karakterlerin sipariş edilen yemekleri getirmesinin ardından derin bir nefes alıyor.
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