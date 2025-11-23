Stadyum önündeki köftecinin kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Stadyum etrafında Kayserispor taraftarı ile hem sohbet edip hem köfte sattığını anlatan Recep Mavili, "Çocukluğumda babam Kayserispor maçları öncesi seyyar köftecilik yapardı. Ben de onun yanında gelir yardım ederdim. Daha sonra profesyonel olarak Kayserispor'da oynadım. Çocukluğumdan beri köfte satıyorum diyebilirim. İyi ki babam bana bu mesleği öğretmiş. Çok güzel bir duygu sanki gençliğimi yeniden yaşıyorum. Benim futbolcu olduğumu bilmeyenler şaşırıyor. 'Bu adam Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle maç yapmış, Beşiktaş'la maç yapmış; geliyor burada köfte satıyor' diyorlar. Ben bu işi yaparak eski günlerimi de yaşıyorum" dedi.