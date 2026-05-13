Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen bu ani hava değişimi, özellikle Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde etkisini gösterecek. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs Çarşamba günü için son değerlendirmelerini paylaştı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için "yerel kuvvetli yağış" uyarısı yapılırken, Marmara'dan Karadeniz'e kadar geniş bir alanda sağanak bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ise Perşembe gününden itibaren yerini serinliğe bırakacak. İşte il il hava durumu detayları ve vatandaşların dikkat etmesi gereken kritik bölgeler.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların bugün (Çarşamba) Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yağışların gün boyunca şu bölgelerde aralıklarla etkili olması tahmin ediliyor:
Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin tamamı.
Akdeniz’in doğusu ve İç Anadolu’nun kuzey ile doğu kesimleri.
Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri.