Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev baraja kar dopingi... Bu görüntüler mest etti
Kocaeli'nde kar yağışları sonrası, Yuvacık Barajı ve çevresindeki orman alanı, beyaz örtüyle kaplandırken yüzde 1'e kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kar yağışının ardından yüzde 16'ya yükseldi.
Kaynak: DHA
Kocaeli'nde kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Karla Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı da beyaza büründü.
Barajın çevresindeki orman alanı karla kaplandı, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.
Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 16 dolulukla 8 milyon 617 bin metreküp su bulunuyor.
