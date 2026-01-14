  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev içme suyu barajına kar dopingi! Görüntüler mest etti!

Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev baraja kar dopingi... Bu görüntüler mest etti

Kocaeli'nde kar yağışları sonrası, Yuvacık Barajı ve çevresindeki orman alanı, beyaz örtüyle kaplandırken yüzde 1'e kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kar yağışının ardından yüzde 16'ya yükseldi.

Kaynak: DHA
Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev baraja kar dopingi... Bu görüntüler mest etti - Resim: 1

Kocaeli'nde kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. 

1 / 11
Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev baraja kar dopingi... Bu görüntüler mest etti - Resim: 2

Karla Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı da beyaza büründü. 

2 / 11
Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev baraja kar dopingi... Bu görüntüler mest etti - Resim: 3

Barajın çevresindeki orman alanı karla kaplandı, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

3 / 11
Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev baraja kar dopingi... Bu görüntüler mest etti - Resim: 4

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 16 dolulukla 8 milyon 617 bin metreküp su bulunuyor.

4 / 11