Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev baraja kar dopingi... Bu görüntüler mest etti

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 16 dolulukla 8 milyon 617 bin metreküp su bulunuyor.