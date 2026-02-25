Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı

Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin zirvesinde yer alan Yusufeli Barajı ve HES projesinde enerji üretimi tüm hızıyla sürüyor. Ancak barajda su seviyesinin yaklaşık 60 metre aşağıya çekilmesi, Yusufeli halkı için hüzünlü bir sürprizi de beraberinde getirdi.