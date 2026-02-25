Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı
Artvin'in dev projesi Yusufeli Barajı'nda suların çekilmesiyle tarih yeniden tekerrür etti. Türkiye’nin en yüksek barajında enerji üretimi için yapılan planlı su tahliyesi, sular altında kalan köyleri ve binlerce hatırayı bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
Kaynak: DHA
Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin zirvesinde yer alan Yusufeli Barajı ve HES projesinde enerji üretimi tüm hızıyla sürüyor. Ancak barajda su seviyesinin yaklaşık 60 metre aşağıya çekilmesi, Yusufeli halkı için hüzünlü bir sürprizi de beraberinde getirdi.
2022 yılında su tutulmaya başlanmasıyla haritadan silinen 7 köyden biri olan Çevreli, adeta bir "hayalet köy" gibi yeniden ortaya çıktı.
Baraj sularının çekilmesiyle birlikte; bir zamanlar cıvıl cıvıl olan mahalleler, meyve bahçeleri, camiler ve yollar çamurlu ama dimdik ayakta görüntülendi.
Köy sakinleri, bir zamanlar içinde yaşadıkları, misafir ağırladıkları evlerinin kalıntılarını görmek için bölgeye akın etti.
