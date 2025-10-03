Süper Loto'da 147 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu

İkramiyenin, bayisinden oynanan kuponla kazanıldığı için mutlu olduğunu belirten işletme sahibi Özdemir Duran, “Şans oyunları bayiliği yapıyorum. Yaklaşık 7 sene oldu. Süper Loto bizim bayiden çıkınca çok mutlu oldum. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. Hayırlı olsun. Benim bayimden büyük ikramiye çıktığını duyunca büyük bir sevinç yaşadım. Daha önceden de büyük ikramiye kazandırmıştık. Talihliyi tanımıyorum. Daha tanışamadık arkadaşla. Gelmedi henüz. Talihli kim bilmiyoruz. Tanışmak isterdim. En az onun kadar sevindiğimi söylerdim. Bize çıkmış gibi sevindik açıkçası. İnşallah ihtiyacı olan bir insana çıkmıştır” diye konuştu.