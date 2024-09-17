Sürekli açlık hissi çekiyorsanız bu hataları yapmayın

1- YETERLİ PROTEİN ALMAMAK

Doygun hissetmek için proteine ​​ihtiyacınız vardır. Diyetinizdeki yetersiz protein, vücudunuzu yemeklerden sonra tatminsiz bırakabilir ve bu da daha sık açlık hissetmenize neden olur.

Tavuk, yumurta, fasulye ve yoğurt gibi protein açısından zengin yiyecekler daha yavaş sindirilir ve sizi daha uzun süre tok tutar. Bunları atlarsanız sürekli yiyecek arıyormuş gibi hissedebilirsiniz.