Sürekli açlık hissi çekiyorsanız bu hataları yapmayın
Açlık normal bir bedensel tepki olsa da sürekli olarak yaşadığınız açlık hissinin nedenlerini öğrendiğiniz de bununla baş edebilmek daha kolay olabilir. İşte sürekli açlık hissinin 6 sebebi...
1- YETERLİ PROTEİN ALMAMAK
Doygun hissetmek için proteine ihtiyacınız vardır. Diyetinizdeki yetersiz protein, vücudunuzu yemeklerden sonra tatminsiz bırakabilir ve bu da daha sık açlık hissetmenize neden olur.
Tavuk, yumurta, fasulye ve yoğurt gibi protein açısından zengin yiyecekler daha yavaş sindirilir ve sizi daha uzun süre tok tutar. Bunları atlarsanız sürekli yiyecek arıyormuş gibi hissedebilirsiniz.
2- BESLENME LİSTESİNDE LİF EKSİKLİĞİ
Lif, açlığı düzenlemek için olmazsa olmazdır. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller, midede daha yavaş parçalanan yüksek lifli gıdalara örnektir.
Bunu yapmak kan şekeri seviyenizi sabit tutabilir ve açlığın başlamasını geciktirebilir. Düşük lifli bir diyet vücudunuzun yiyecekleri daha hızlı parçalamasına neden olur, bu da sürekli aç hissetmenize neden olur.
3- ÇOK HIZLI YEMEK
Vücudunuzun açlık sinyalleri çok hızlı yemek yiyerek karıştırılabilir. Beyninizin tokluğu algılaması yaklaşık yirmi dakika sürer. Hızlı yemek yemek genellikle ipucu kaçırmanıza neden olur, bu da aşırı yeme ve ardından gelen açlık sancılarına yol açabilir.