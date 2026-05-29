Tabiat ana bir kez daha kazandı... Tamamen kuruyan baraj bu sefer dolup taştı!

Geçen sezon susuzluk nedeniyle ürünlerinde rekolte kayıpları yaşayan ilçe sakinleri, bu yılki manzarayı umutla izliyor. Bölgede ufak çaplı tarım işleriyle uğraşan 75 yaşındaki Nurettin Kanat, yaşadıkları rahatlamayı şu sözlerle ifade etti: "Önceki yıllarda yağışlar çok kısırdı, büyük sıkıntı çektik. Ancak bu sene adeta bolluk ve bereket yağıyor. Mahsullerimiz gür, meyvelerimiz fena değil. Barajın dolu olması sayesinde bahçelerimiz şimdiden sulanmaya başlandı."