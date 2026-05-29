Tabiat ana bir kez daha kazandı... Tamamen kuruyan baraj bu sefer dolup taştı!
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde geçen yıl şiddetli kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Ayrancı Barajı, son bereketli yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak taştı.
Karaman'ın tarımsal üretiminde can damarı olan Ayrancı Barajı'nda doğanın mucizevi geri dönüşü yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl bölgeyi esir alan şiddetli kuraklık nedeniyle bir damla suya hasret kalan ve tabanı tamamen kuruyan baraj, bu bahar aylarında yüzleri güldürdü. Son dönemde art arda gelen bereketli sağanak yağışların ardından Ayrancı Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak taşmaya başladı.
Bölge halkı ve çiftçiler için hayati bir öneme sahip olan barajın tekrar devasa bir su rezervine kavuşması, tarımsal sulama endişesi taşıyan üreticilerde büyük bir sevinç yarattı.
Geçen sezon susuzluk nedeniyle ürünlerinde rekolte kayıpları yaşayan ilçe sakinleri, bu yılki manzarayı umutla izliyor. Bölgede ufak çaplı tarım işleriyle uğraşan 75 yaşındaki Nurettin Kanat, yaşadıkları rahatlamayı şu sözlerle ifade etti: "Önceki yıllarda yağışlar çok kısırdı, büyük sıkıntı çektik. Ancak bu sene adeta bolluk ve bereket yağıyor. Mahsullerimiz gür, meyvelerimiz fena değil. Barajın dolu olması sayesinde bahçelerimiz şimdiden sulanmaya başlandı."
Öte yandan, geçen yılki çorak ve çatlamış toprak manzarasından eser kalmayan, adeta bir denizi andıran Ayrancı Barajı'nın taşma anları dron ile havadan görüntülendi.