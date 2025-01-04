Tam 110 yaşında: Trafikte onu gören gözlerini alamıyor

'KLASİK ARAÇLARLA GEZMEK HOŞUMA GİDİYOR'

Evinin garajına park ettiği, saatte 35 kilometre hız yapabilen aracının tavanını güneşli günlerde açıp, yağışlı mevsimlerde ise tenteyle kapattığını söyleyen Mehmet Nail, "Antika araçlara yıllardır ilgi duyuyorum. Klasik araçlarla gezmek hoşuma gidiyor. Stres atıyorum. Şehirde tur atarken antika otomobilime bakmayan kalmıyor. 1915 yılında üretilip motoru benzinle çalışan bu aracım, benim için çok özel. Jantları tahtadan olduğu için yavaş gidiyor. Tekere küçük bir taş geldiğinde direksiyon birden dönüyor. Kontrolden çıkıyor. Onun için çok dikkatli sürüyorum. Aracın manuel vites sistemi çok karışık. İlk günler zorluk çekiyordum. Şimdi alıştım" diye konuştu.