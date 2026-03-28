Tam 2 bin yıllık tarihi mağarayı fabrikaya çevirdi; dede mirasıyla kendi işinin patronu oldu

Şırnak'ın İdil İlçesinde bulunan 2 bin yıllık mağarada kurulan sistem ile mantar yetiştiriliyor. Yer üstündeki taş evler, yer altında ise 2 bin yıllık geçmişleri olan doğal mağaralarda kurdukları tezgâhlarda mantar üretimi yapılıyor. Doğal mağarada aylık 3 ton organik mantar yetiştiriliyor.