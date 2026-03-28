Tam 2 bin yıllık tarihi mağarayı fabrikaya çevirdi; dede mirasıyla kendi işinin patronu oldu
Şırnak’ın İdil ilçesinde, yerin metrelerce altında 2 bin yıllık bir tarih, aile ekonomisinin can damarı haline geldi. Yazman köyünde yaşayan Temiz ailesi, dedelerinden miras kalan tarihi mağarayı modern bir mantar üretim tesisine dönüştürerek bölgede bir ilke imza attı.
Şırnak'ın İdil İlçesinde bulunan 2 bin yıllık mağarada kurulan sistem ile mantar yetiştiriliyor. Yer üstündeki taş evler, yer altında ise 2 bin yıllık geçmişleri olan doğal mağaralarda kurdukları tezgâhlarda mantar üretimi yapılıyor. Doğal mağarada aylık 3 ton organik mantar yetiştiriliyor.
İdil ilçesine bağlı Yazman köyünde yaşayan Nuri Temiz, evlerinin altında bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mağarayı üretime kazandırdı.
Anne ve babasıyla birlikte kendi imkanları ile kurduğu sistemle 2 bin yıllık tarihi mağarada 200 metrekarelik alanda kültür mantarı üretimine başlayan Temiz ailesi, 84 üretim masasıyla ayda yaklaşık 3 ton mantar elde ediyor.
Gerekli destek sağlandığı takdirde köydeki diğer mağaraları da üretime açarak İdil'i bölgenin mantar üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.