Tam 20 yıl boyunca simit satıp ailesine bakıp KPSS'ye çalıştı; sonunda 49 yaşında atandı
Diyarbakır'da 20 yıldır simit satarak ailesine bakan ve bu süre zarfında ders çalışıp KPSS'ye hazırlanan 49 yaşındaki vatandaş memur olarak atandı...
Diyarbakır'da 20 yıldır simit satarak ailesine bakan ve bu süre zarfında ders çalışıp KPSS'ye hazırlanan 49 yaşındaki Abdulvahap Demircan, azmi ve inancıyla herkesin yüreğine dokunan bir başarıya imza attı.
Hiç evlenmeyen ve son tercihini arkadaşına yaptıran Demircan İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atandı. Annesini atandığına bir türkü ikna edemeyen Demircan, bavulunu toplayıp İstanbul'a gidince ailesini atandığına ikna etti.
Demircan, 2008 yılında başladığı Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünü 2010 yılında tamamladı. 2010 yılından 2024 yılına kadar tam 14 yıl boyunca KPSS'ye giren Demircan, umudunu hiçbir zaman kaybetmedi. Günün ilk ışıklarıyla tezgahını açan, sokak sokak gezip simit satan, akşam eve döndüğünde ders kitaplarının başına geçen Demircan, yıllarca hem geçimini sağladı hem de atanma hayalini diri tuttu.
Bir yandan annesine bakıyor, bir yandan da "bir gün olur" diyerek sınavlara hazırlanan Demircan, annesine bakmak için evlilik hayallerini de hep erteledi. 2024 yılında tekrar KPSS'ye giren Demircan 81,321 puan adlı. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığının açıkladığı atama takvimini gören Demircan, puanı nedeni ile başvuruda bulunmak istemedi.