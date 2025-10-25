Tam 20 yıl boyunca simit satıp ailesine bakıp KPSS'ye çalıştı; sonunda 49 yaşında atandı

Bir yandan annesine bakıyor, bir yandan da "bir gün olur" diyerek sınavlara hazırlanan Demircan, annesine bakmak için evlilik hayallerini de hep erteledi. 2024 yılında tekrar KPSS'ye giren Demircan 81,321 puan adlı. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığının açıkladığı atama takvimini gören Demircan, puanı nedeni ile başvuruda bulunmak istemedi.