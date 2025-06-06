Tam 200 yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı

Bayramlarda köyün kalabalık olduğunu, eskiden bayram namazı için atlarla veya yürüyerek gelen misafirlere ikram etmek üzere bu geleneğin başladığını ifade eden Koçak Yeni Cami İmam Hatibi Mehmet Fatih Yanık (31) “Yaklaşık 200 yıldır süregelen geleneğimizi dışarıdan gelen misafirlerimize ikram etmek, köyde dağıtım yapmak üzere kesilen bu etleri kazanlarda kaynatıp misafirlerimize ikram ediyoruz. Koçak köyümüz Mehmedi Behrullah Hazretleri döneminden beri gerçekleşen bu organizasyonu sürekli yapıyor. 1800’lü yıllarda çevre köylerden bayram namazı kılmaya, Cuma namazı kılmaya geliyorlar. Özellikle bayramlarda burası kalabalık oluyor. O misafirler de uzak yollardan geldiği için gerek merkeplerle gerek atlarla gerekse yürüyerek geri dönmeleri de zor olduğu için burada köylüler, imece usulü çok güzel bir şekilde sofralar seriliyor, kazanlar kaynıyor orada ikram ediliyor etler, çevre köylerden gelen misafirlere. Anadolu yurdunun burası ilk yerleşim yerlerinden Türk köylerinden birisi. Misafirperverliği göstermek adına güzel bir örnek ve hala devam ediyor günümüzde” dedi.