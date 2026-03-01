Tam 2,5 yıl sürdü! Cami duvarından çıkan kağıt parçalarının sırrı çözüldü

'ÇITIR ÇITIR KIRILIYORDU'

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında 10 yıldır kağıt restoratörü olarak çalışan Deniz Haberal, önce belgeleme işlemlerini yaptıklarını söyleyerek, "Eser çok fazla buruşuk ve kırılgan haldeydi. Bir sürü parçası vardı ve dokunduğumuz zaman çıtır çıtır kırılıyordu. Bu yüzden önce nem odaları yaptık. Kontrollü bir şekilde eserin düzleşmesini sağlamamız gerekiyordu. Bu işlem uzun sürdü. Kapaklı kutular içerisinde minik kaplara sular koyduk ve içine eseri suya temas etmeyecek şekilde yerleştirdik. Kutu kapaklı olduğu için nem dışarı çıkamadı ve esere nüfuz etti. Böylece de eser yumuşayarak kendini bıraktı ve düzleşmesi sağlandı" dedi.