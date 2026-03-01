Tam 2,5 yıl sürdü! Cami duvarından çıkan kağıt parçalarının sırrı çözüldü
Kütahya'da Parmakören Camisi'nin restorasyon çalışmaları sırasında duvar oyuğunda bulunan kağıt parçaları, 2,5 yıl süren çalışmayla birleştirildi. Ortaya çıkan eserin Mekke'nin şehir planı olduğu anlaşıldı. Tarihi eserin, yakın zamanda müzede sergilenmesi bekleniyor.
Kütahya'daki tarihi Parmakören Camisi'nde, 2022 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Caminin duvar oyuğunda birbirine geçmiş, tozlu ve paramparça halde bulunan 300’ü aşkın kağıt parçası, uzmanların elinde adeta yeniden doğdu. 2,5 yıl boyunca iğneyle kuyu kazar gibi birleştirilen parçalardan, Osmanlı dönemine ait eşsiz bir Mekke şehir planı çıktı.
Parmakören Camisi’nde 2022 yılında yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında duvar kovuğunda, parçalanmış ve iç içe geçmiş halde kağıt parçaları bulundu. Tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 300'ün üzerindeki kağıt parçası, konservasyon işlemi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’na nakledildi. Kağıt Laboratuvarı’nda uzman ekip tarafından yapılan ilk incelemede, eserin ileri derecede kırılgan, parçalanmış ve ciddi deformasyona uğramış olduğu belirlendi.
Restoratörler, eserin zarar görmeden temizlenmesi, korunması ve birleştirilmesi için bilimsel konservasyon işlemleri uyguladı. Önce nem odasında nemlendirilen kağıt parçaları, yaklaşık 2,5 yıl süren çalışmayla puzzle parçaları gibi tek tek birleştirildi. Ortaya çıkan 4 büyük parçanın 18 ya da 19’uncu yüzyıla ait Mekke şehir planını tasvir ettiği belirlendi. Kabe, camiler ve yerleşim yerlerinin tasvir edildiği ve Osmanlı minyatür sanatıyla işlenen rengarenk eserin yakın zamanda müzede sergilenmesi planlanıyor.
'ÇITIR ÇITIR KIRILIYORDU'
Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında 10 yıldır kağıt restoratörü olarak çalışan Deniz Haberal, önce belgeleme işlemlerini yaptıklarını söyleyerek, "Eser çok fazla buruşuk ve kırılgan haldeydi. Bir sürü parçası vardı ve dokunduğumuz zaman çıtır çıtır kırılıyordu. Bu yüzden önce nem odaları yaptık. Kontrollü bir şekilde eserin düzleşmesini sağlamamız gerekiyordu. Bu işlem uzun sürdü. Kapaklı kutular içerisinde minik kaplara sular koyduk ve içine eseri suya temas etmeyecek şekilde yerleştirdik. Kutu kapaklı olduğu için nem dışarı çıkamadı ve esere nüfuz etti. Böylece de eser yumuşayarak kendini bıraktı ve düzleşmesi sağlandı" dedi.