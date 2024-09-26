Tam 250 kişi iş yerlerine gittiklerinde, işsiz kaldıklarını öğrendi

Mağdur olduklarını belirten fabrika çalışanları, “Bu Yozgat'ın çilesi mi? Sürekli benzer firmalar gelip aynı şekilde bir gecede kaçıp gidiyor. Biz çalışanlar hep mağdur ediliyoruz. Bize kim sahip çıkacak, haklarımızı almamız noktasında kim yardımcı olacak. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Derdimizi anlatacak muhatap bulamıyoruz. Hepimizin çoluk çocuğu var, borcu olan var, hastası olan var. Mağdur edildik, yardım istiyoruz” dediler.