Tam 3 bin yıllık... Anadolu'nun en büyük kremasyon mezarı keşfedildi

‘ASKERİ GARNİZON GİBİ MERKEZİ KANITLIYOR’

Hasankeyf Müze Müdürü Şehmus Genç, “Gercüş ilçesi Bağözü Köyü'nde bir nekropol alanı kazısı gerçekleştirdik. 2023-2024 yıllarında yapmış olduğumuz çalışmalarda birçok urne mezarı tespit ettik. Bu nekropol alanımız günümüzden 3 bin yıl öncesine ait bir mezarlık olduğunu buluntulardan anlaşılmıştır. Kazı alanında daha çok gündelik yaşamda kullanılan malzemelerin dışında ölü hediyeleri var. Bunlar savaş aletleri, oklar, bıçaklar, kamalar, yine şahıslara ait bilezikler, küpeler ve o dönemin yöneticilerine ait silindir ve baskı mühürler; bunlar arkeolojik veri açısından elde edildiler. Aslında buluntular bize şunu göstermekte; buluntuların çoğunluğunun savaş aletleri olması, bize burada bir savaşçı topluluğun veya bir askeri garnizon gibi bir merkezin olduğunu ya da bir kontrol mekanizmasının olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kazılar sonucunda nekropol alanımızda 344 tane urne mezarımız, 4 tane sanduka mezarımız, bir de basit toprak hocker tarzı bir mezarımız bulundu. Bu mezarlarda dediğim gibi birçok yine ölü hediyesi ile karşılaştık. 2 yıllık çalışmalar süresince 830 metre karelik bir alanın kazısını gerçekleştirdik” dedi.