Tam 5 asırlık, tarihi değiştirecek keşif... Hepsi el yazması

Cambridge Üniversitesi, 25 Mart’ta yaptığı açıklamayla Kral Arthur efsanesi hakkında önemli bir tarihi belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu el yazması, 'Suite Vulgate du Merlin' olarak bilinen ve Kral Arthur hikayelerinin eski Fransızca ile kaleme alınmış bir versiyonuna ait.