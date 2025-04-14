  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Tam 5 asırlık, tarihi değiştirecek keşif... Hepsi el yazması

Tam 5 asırlık, tarihi değiştirecek keşif... Hepsi el yazması

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi’nde, Kral Arthur efsanesine ait 13'ncü yüzyıldan kalma nadir bir el yazması bulundu. Uzmanlara göre, belgenin bugüne kadar korunarak ulaşması büyük bir keşif niteliğinde.

Kaynak: DHA
Tam 5 asırlık, tarihi değiştirecek keşif... Hepsi el yazması - Resim: 1

Cambridge Üniversitesi, 25 Mart’ta yaptığı açıklamayla Kral Arthur efsanesi hakkında önemli bir tarihi belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu el yazması, 'Suite Vulgate du Merlin' olarak bilinen ve Kral Arthur hikayelerinin eski Fransızca ile kaleme alınmış bir versiyonuna ait.

1 / 5
Tam 5 asırlık, tarihi değiştirecek keşif... Hepsi el yazması - Resim: 2

 Belgelerin 2019 yılında Cambridge’deki bir kütüphanede, eski bir kitabın cilt kısmında kullanılmış halde tesadüfen bulunduğu belirtildi.

2 / 5
Tam 5 asırlık, tarihi değiştirecek keşif... Hepsi el yazması - Resim: 3

Üniversitenin açıklamasına göre, el yazması 1500’lü yıllarda dönemin mülk kayıtlarının cildinde kullanılmak üzere kesilmiş, katlanmış, dikilmiş ve büyük ölçüde zarar görmüş bir şekilde muhafaza edildi. Ancak modern teknolojiler sayesinde, bilim insanları parçaya zarar vermeden içeriğini dijital ortamda düzenlemeyi başardı.

3 / 5
Tam 5 asırlık, tarihi değiştirecek keşif... Hepsi el yazması - Resim: 4

Çok bantlı görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve 3 boyutlu modelleme teknikleriyle metinler taranarak, dijital bir 'yapboz' gibi birleştirildi. Böylece belgelerin detaylı içeriği gün yüzüne çıkarıldı.

4 / 5