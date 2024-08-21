Tam 5 bin yaşında ve üzerinde ilk kez Türk yazan tarihi keşif

Doç. Dr. Işık, "Savatra'nın tarihi kimliğini ortaya koyan höyük kazısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta burada bir kilise yapısı var. Halk tarafından tahrip edilmiş ve ciddi şekilde moloz yığınlarının olduğu alan üzerinde şu an kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Önemli bulgular ediniyoruz. Höyük yapısı, 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Savatra çok eski çağlardan itibaren ticaret rotası olduğu için kadim bir kent. Önemli misafirlerini ağırlamış bir yerleşim yeri. Yine aynı şekilde askeri bir yerleşim noktası olması nedeniyle hem askeri nakliye yollarının hem de ticaret yollarının kesişme noktasından dolayı burada tabii uzun yıllar bir yerleşim görülmüş. Bunun en somut örneği de zaten bulunduğumuz höyük yapısı. Höyükte yaptığımız çalışmalar neticesinde önemli bulgularla karşılaştık. İlerleyen süreç içerisinde kilisenin temelini ortaya koyarak 12'nci yüzyıla kadar uzanan bu kilisenin temellerini açığa çıkartıp, planı hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Erken Tunç Çağı'nda başlatılmış olan bu yerleşimin Bizans sürecine kadar devam etmesi, kesintisiz olarak bu yerleşimin olması Savatra'nın tarih boyunca ne kadar teveccüh gösterdiğini ifade eden önemli bir bulgudur. Bu bakımdan da Savatra Antik Kenti'nde höyük üzerinde çalışmalar, bizi son derece heyecanlandırıyor" dedi.