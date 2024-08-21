Tam 5 bin yaşında ve üzerinde ilk kez Türk yazan tarihi keşif
Konya'daki Savatra Antik Kenti'nde Anadolu'da ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Grek alfabesi ile yazılmış 'Türkoğlu' yazıtının ardından yeni bir höyük kazısına başlandı.
Karatay ilçesi Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Işık başkanlığında kazı çalışmaları sürdürülüyor. 2020'deki yüzey çalışmaları sırasında Anadolu'da ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Grek alfabesi ile yazılmış 'Türkoğlu' yazıtı bulundu.
Yazıtın detayları, 2 yıllık süren incelemenin ardından 2 yıl önce kamuoyu ile paylaşıldı. Geçen yılki kazılarda da Savatra Antik Kenti'nde, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı sunak ortaya çıkarıldı.
Bu sezonun kazı çalışmalarında 5 bin yıllık bir höyükte çalışma yaptıklarını anlatan Doç. Dr. İlker Işık, höyükteki katmanlarda 12'nci yüzyıla tarihlenen bir Bizans kilisesine rastladıklarını söyledi.
Doç. Dr. Işık, "Savatra'nın tarihi kimliğini ortaya koyan höyük kazısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta burada bir kilise yapısı var. Halk tarafından tahrip edilmiş ve ciddi şekilde moloz yığınlarının olduğu alan üzerinde şu an kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Önemli bulgular ediniyoruz. Höyük yapısı, 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Savatra çok eski çağlardan itibaren ticaret rotası olduğu için kadim bir kent. Önemli misafirlerini ağırlamış bir yerleşim yeri. Yine aynı şekilde askeri bir yerleşim noktası olması nedeniyle hem askeri nakliye yollarının hem de ticaret yollarının kesişme noktasından dolayı burada tabii uzun yıllar bir yerleşim görülmüş. Bunun en somut örneği de zaten bulunduğumuz höyük yapısı. Höyükte yaptığımız çalışmalar neticesinde önemli bulgularla karşılaştık. İlerleyen süreç içerisinde kilisenin temelini ortaya koyarak 12'nci yüzyıla kadar uzanan bu kilisenin temellerini açığa çıkartıp, planı hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Erken Tunç Çağı'nda başlatılmış olan bu yerleşimin Bizans sürecine kadar devam etmesi, kesintisiz olarak bu yerleşimin olması Savatra'nın tarih boyunca ne kadar teveccüh gösterdiğini ifade eden önemli bir bulgudur. Bu bakımdan da Savatra Antik Kenti'nde höyük üzerinde çalışmalar, bizi son derece heyecanlandırıyor" dedi.