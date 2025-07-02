  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Tam 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu!

Tam 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu

Sivas'ta yaşanan ve hikâyesiyle filmlere konu olacak olayda 1 yaşındayken annesini kaybettikten sonra hayatı altüst olan bir çocuk tam 58 yıl sonra 59 yaşında gerçek kimliğine kavuştu.

Kaynak: İHA
Tam 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu - Resim: 1

Sivas kent merkezinde yaşayan R.Ş., 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı dramatik hayat hikâyesiyle duyanları derinden etkilemişti. 

1 / 8
Tam 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu - Resim: 2

Annesinin vefatının ardından babası tarafından 1 yaşındayken yurt kapısına bırakılan R.Ş., iddiaya göre, dönemin yurt müdürünce kaydettirilmeden bir aileye verildi.

2 / 8
Tam 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu - Resim: 3

Evlat edinen aile tarafından sahte kayıtlarla öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirilen R.Ş., evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü. 

3 / 8
Tam 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu - Resim: 4

Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan R.Ş., bu nedenle devlet kurumlarına gittiğinde birçok sorunla karşılaşıyordu.

4 / 8