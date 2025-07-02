Tam 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu
Sivas'ta yaşanan ve hikâyesiyle filmlere konu olacak olayda 1 yaşındayken annesini kaybettikten sonra hayatı altüst olan bir çocuk tam 58 yıl sonra 59 yaşında gerçek kimliğine kavuştu.
Kaynak: İHA
Sivas kent merkezinde yaşayan R.Ş., 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı dramatik hayat hikâyesiyle duyanları derinden etkilemişti.
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Annesinin vefatının ardından babası tarafından 1 yaşındayken yurt kapısına bırakılan R.Ş., iddiaya göre, dönemin yurt müdürünce kaydettirilmeden bir aileye verildi.
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Evlat edinen aile tarafından sahte kayıtlarla öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirilen R.Ş., evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü.
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Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan R.Ş., bu nedenle devlet kurumlarına gittiğinde birçok sorunla karşılaşıyordu.
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