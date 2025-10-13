Tam 6 aydır kendi evlerinde karanlığa mahkum yaşıyorlar

Hakkâri'de yüksek kiralardan kaçıp hayalini kurdukları evlerini büyük zorluklarla inşa eden aile, şimdi en temel hak olan elektriğe ulaşamamanın mağduriyetini yaşıyor. Dağgöl Mahallesi'nde müşterek tapulu arazide tek katlı evlerini inşa eden aile evlerine ruhsat verilmediği için elektrik aboneliği de alamıyor. Evlerinde 6 aydır elektriksiz yaşayan aile, en büyük sıkıntıyı ise biri 1. sınıf, diğeri 3. sınıfa giden iki küçük kız çocuklarıyla yaşıyor. Çocuklar, ödevlerini telefon ışığında yapıyor.