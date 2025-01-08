Tam hastalık havası! Önce kış güneşi ardından soğuk ve yağış...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları önümüzdeki birkaç gün mevsim normallerinin üzerinde seyretse de pek çok ilimizde yağışlar etkili olacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyretmesi beklense de hafta sonu itibariyle sıcaklıklar yeniden düşecek.
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İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
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8-14 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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