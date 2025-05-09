Tarih hırsızları ''pes'' dedirtti: Duvarı delip, servet değerindeki halıyı çaldılar
Sivas'ta yaşanan akıllara durgunluk veren hırsızlıkta bir evin demir kapısını açamayan hırsızlar, duvarı delerek içeri girdi ve yaklaşık 500 bin TL değerinde el dokuması halı, kilim ve köy yastıklarını çalmayı başardı...
Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Ödek Köyü'nde Kamil Çatal’a ait köy evinden biri duvar halısı olmak üzere dört el dokuması halı, bir el dokuması kilim ve 15 adet köy yastığı çalındı.
Hırsızlık, Ankara’da yaşayan Mikail Çatal’ın köydeki komşularından aldığı haber üzerine ortaya çıktı. Evine gelen Mikail Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde yaptığı parmak izi ve inceleme çalışmalarının ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi ile oğlu Mikail Çatal’ın ifadeleri alındı. Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.
Evine gelen Mikail Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde yaptığı parmak izi ve inceleme çalışmalarının ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi ile oğlu Mikail Çatal’ın ifadeleri alındı. Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.