Tarih hırsızları ''pes'' dedirtti: Duvarı delip, servet değerindeki halıyı çaldılar

Evine gelen Mikail Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde yaptığı parmak izi ve inceleme çalışmalarının ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi ile oğlu Mikail Çatal’ın ifadeleri alındı. Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.