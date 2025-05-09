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Tarih hırsızları ''pes'' dedirtti: Duvarı delip, servet değerindeki halıyı çaldılar

Sivas'ta yaşanan akıllara durgunluk veren hırsızlıkta bir evin demir kapısını açamayan hırsızlar, duvarı delerek içeri girdi ve yaklaşık 500 bin TL değerinde el dokuması halı, kilim ve köy yastıklarını çalmayı başardı...

Kaynak: İHA
Tarih hırsızları ''pes'' dedirtti: Duvarı delip, servet değerindeki halıyı çaldılar - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Ödek Köyü'nde Kamil Çatal’a ait köy evinden biri duvar halısı olmak üzere dört el dokuması halı, bir el dokuması kilim ve 15 adet köy yastığı çalındı.

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Tarih hırsızları ''pes'' dedirtti: Duvarı delip, servet değerindeki halıyı çaldılar - Resim: 2

Hırsızlık, Ankara’da yaşayan Mikail Çatal’ın köydeki komşularından aldığı haber üzerine ortaya çıktı. Evine gelen Mikail Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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Tarih hırsızları ''pes'' dedirtti: Duvarı delip, servet değerindeki halıyı çaldılar - Resim: 3

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde yaptığı parmak izi ve inceleme çalışmalarının ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi ile oğlu Mikail Çatal’ın ifadeleri alındı. Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

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Tarih hırsızları ''pes'' dedirtti: Duvarı delip, servet değerindeki halıyı çaldılar - Resim: 4

Evine gelen Mikail Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde yaptığı parmak izi ve inceleme çalışmalarının ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi ile oğlu Mikail Çatal’ın ifadeleri alındı. Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

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