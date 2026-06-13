Tarih ve doğanın buluştuğu antik kent, yeni yüzüyle kapılarını açtı
Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan tarihi Knidos Ören Yeri'ndeki kapsamlı çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurduğu projeyle, antik kentteki otopark krizine son verildi, deniz kenarındaki fiziki tahribat onarıldı ve ziyaretçiler için yeni gezi güzergahları oluşturuldu
Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan Knidos Ören Yeri'nde yürütülen kapsamlı çevre düzenleme ve restorasyon çalışmaları 2026 yılı itibarıyla resmen tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje sayesinde bölgedeki en büyük şikayetlerden biri olan otopark yetersizliği çözüldü, sahil şeridindeki tarihi doku güvence altına alındı ve antik kentte yepyeni gezi güzergahları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" vizyonu kapsamında ve ilgili koruma kurullarının onayıyla yürütülen projede, alanın arkeolojik bütünlüğü ön planda tutuldu. Özellikle yaz aylarındaki yoğunluk kaynaklı otopark kapasite sorunu genişletme çalışmalarıyla giderilirken, antik kentin denizle temas eden kısımlarındaki dalga ve rüzgar kaynaklı fiziki tahribatlar da özenle onarıldı.
Knidos'taki bu muazzam dönüşümün arkasında ciddi bir akademik birikim bulunuyor. 2012 yılından bu yana antik kentte adeta iğneyle kuyu kazan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve uzman ekibi, doğal yapıyı bozmadan alanı yeniden tasarladı. Hayata geçirilen yeni gezi güzergahları sayesinde turistler, tarihi kalıntıları çok daha düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde deneyimleme fırsatı bulacak.
Bakan Ersoy'dan Ekiplere Teşekkür Mesajı
Projenin geçici kabulünün yapılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesapları üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Alandaki sürdürülebilirliğe dikkat çeken Bakan Ersoy, "Knidos’ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık. Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik. Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen tüm kazı ekiplerine teşekkür etti.