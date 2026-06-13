Tarih ve doğanın buluştuğu antik kent, yeni yüzüyle kapılarını açtı

Bakan Ersoy'dan Ekiplere Teşekkür Mesajı

Projenin geçici kabulünün yapılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesapları üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Alandaki sürdürülebilirliğe dikkat çeken Bakan Ersoy, "Knidos’ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık. Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik. Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen tüm kazı ekiplerine teşekkür etti.