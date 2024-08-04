Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği

Erzurum’un Yakutiye ilçesinin kuzeydoğusunda, Dumlu ve Köşk köylerinin sırtındaki Dumlu Dağları’nda bulunan 3 bin rakımlı Ziyaret Tepe, irili ufaklı çok sayıda göl ve gölete ev sahipliği yapıyor. Kaynak suları açısından zengin olan tepeden çıkan sular büyüyerek nehirlere dönüşüyor.