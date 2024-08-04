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Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği

Erzurum Kargapazarı Dağı’nın üzerinde bulunan ve Dünyanın Göbeği olarak bilinen 3 bin metre yüksekliğindeki Ziyaret Tepe, Aras, Çoruh ve Fırat nehirlerinin doğduğu nokta havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği - Resim: 1

Erzurum’un Yakutiye ilçesinin kuzeydoğusunda, Dumlu ve Köşk köylerinin sırtındaki Dumlu Dağları’nda bulunan 3 bin rakımlı Ziyaret Tepe, irili ufaklı çok sayıda göl ve gölete ev sahipliği yapıyor. Kaynak suları açısından zengin olan tepeden çıkan sular büyüyerek nehirlere dönüşüyor. 

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Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği - Resim: 2

Bu tepeden kaynağını alıp, doğuya akan sular Kurnuç Deresi ismiyle Aras Nehri’nin kaynağını oluşturuyor.

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Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği - Resim: 3

Türkiye sınırlarını geçen Aras Nehri, Hazar Denizi’ne dökülüyor. Tepenin kuzey tarafına doğru akan sular, Tortum Çayı'nı meydana getirip, Oltu Çayı ile birleşerek Çoruh Nehri adını alıyor. 

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Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği - Resim: 4

Türkiye’nin en hızlı akan nehri olarak bilinen Çoruh, Gürcistan sınırlarında Karadeniz'le buluşuyor. 

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