Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği
Erzurum Kargapazarı Dağı’nın üzerinde bulunan ve Dünyanın Göbeği olarak bilinen 3 bin metre yüksekliğindeki Ziyaret Tepe, Aras, Çoruh ve Fırat nehirlerinin doğduğu nokta havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Erzurum’un Yakutiye ilçesinin kuzeydoğusunda, Dumlu ve Köşk köylerinin sırtındaki Dumlu Dağları’nda bulunan 3 bin rakımlı Ziyaret Tepe, irili ufaklı çok sayıda göl ve gölete ev sahipliği yapıyor. Kaynak suları açısından zengin olan tepeden çıkan sular büyüyerek nehirlere dönüşüyor.
1 / 9
Bu tepeden kaynağını alıp, doğuya akan sular Kurnuç Deresi ismiyle Aras Nehri’nin kaynağını oluşturuyor.
2 / 9
Türkiye sınırlarını geçen Aras Nehri, Hazar Denizi’ne dökülüyor. Tepenin kuzey tarafına doğru akan sular, Tortum Çayı'nı meydana getirip, Oltu Çayı ile birleşerek Çoruh Nehri adını alıyor.
3 / 9
Türkiye’nin en hızlı akan nehri olarak bilinen Çoruh, Gürcistan sınırlarında Karadeniz'le buluşuyor.
4 / 9