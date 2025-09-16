Tarihi dokunun tam ortasında 5 katlı binanın çatısında olana inanamayacaksınız
Adana'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin arasındaki 5 katlı iş hanının çatısında bulunan halı saha, serin hava ve manzara eşliğinde futbol oynamak isteyenlerin değişmez adresi oldu.
Kaynak: DHA
Adana'da bir iş insanı, Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki 5 katlı iş hanının kendisine ait çatısında düğün salonu kurdu. Düğün salonunun yanında yer alan boş kısmı da değerlendirmek isteyen iş insanı, gerekli mühendislik çalışmalarının ardından halı saha yapmaya karar verdi.
1 / 7
Çevresi çelik tellerle çevrilip, üzeri de file ağıyla kapatılan saha, 26 yıl önce futbolseverlerin hizmetine açıldı.
2 / 7
Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerinin içinde spor yapma imkanı sunan halı saha, aynı zamanda yüksek hava sıcaklığının yaşandığı günlerde futbol tutkunlarının adresi oldu.
3 / 7
Yıllardır futbolseverlerin uğrak noktası olan halı saha, serin ve havadar olmasının yanı sıra manzara seyri imkanı da sunuyor.
4 / 7