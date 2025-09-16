  1. Anasayfa
  Tarihi dokunun tam ortasında 5 katlı binanın çatısında olana inanamayacaksınız!

Adana'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin arasındaki 5 katlı iş hanının çatısında bulunan halı saha, serin hava ve manzara eşliğinde futbol oynamak isteyenlerin değişmez adresi oldu.

Kaynak: DHA
Adana'da bir iş insanı, Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki 5 katlı iş hanının kendisine ait çatısında düğün salonu kurdu. Düğün salonunun yanında yer alan boş kısmı da değerlendirmek isteyen iş insanı, gerekli mühendislik çalışmalarının ardından halı saha yapmaya karar verdi. 

Çevresi çelik tellerle çevrilip, üzeri de file ağıyla kapatılan saha, 26 yıl önce futbolseverlerin hizmetine açıldı. 

Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerinin içinde spor yapma imkanı sunan halı saha, aynı zamanda yüksek hava sıcaklığının yaşandığı günlerde futbol tutkunlarının adresi oldu. 

Yıllardır futbolseverlerin uğrak noktası olan halı saha, serin ve havadar olmasının yanı sıra manzara seyri imkanı da sunuyor.

