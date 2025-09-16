Tarihi dokunun tam ortasında 5 katlı binanın çatısında olana inanamayacaksınız

Adana'da bir iş insanı, Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki 5 katlı iş hanının kendisine ait çatısında düğün salonu kurdu. Düğün salonunun yanında yer alan boş kısmı da değerlendirmek isteyen iş insanı, gerekli mühendislik çalışmalarının ardından halı saha yapmaya karar verdi.