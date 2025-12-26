Tarihi Hasankeyf’teki 5 bin yıllık sırlarının kapıları ziyaretçiere açıldı

Mağaraların açılış töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Burası başlangıç oldu. Bundan sonra her yıl yenilerini eklemek suretiyle adım adım gideceğiz. Zor olan şey neydi? Zor olan şey ilkini yapmaktı. Bu birincisi. Bundan sonra önümüzdeki istikamet tam bizim mağara otellerin olduğu yere kadar ama bu sefer daha mütevazi değil daha cesur olacağız. Dolayısıyla önümüzde bir tane şablon var. Takip edeceğimiz şablon ortaya çıkmıştır. Yılın 12 ayı Hasankeyf’imize her 7 günde bir yeni öğrenci grupları, yeni genç gruplar geliyor ve Hasankeyfi tanıyor ve Hasankeyf’i tanıtıyor. Bütün tür operatörleriyle beraber toplantı yaptık. Yani bundan sonra Batman'a geldikleri zaman Hasankeyf’i doya doya gezecekler. Bizim bu tesisi de gezecekler. Şaap Vadisini, kaleyi de gezecekler. İnsana hitap eden turizmi ortaya döktüğünüz zaman Batman'daki turist sayıları da ne oluyor ona göre coşuyor, artıyor. Bir önceki sene 250 bin, bu sene 650 bin, önümüzdeki sene 1 milyon dedik ama muhtemelen 1 milyon çok çok üstüne taşıyacağız inşallah" dedi.