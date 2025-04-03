Tarihin sıfır noktası bayramda ziyaretçi akınına uğradı

1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversiteleri'nden araştırmacılar tarafından yapılan yüzey çalışmaları sırasında keşfedilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle 1995 yılında kazılara başlanan Göbeklitepe'de, Neolitik döneme ait, 3 ile 6 metre boyunda ve 40 ila 60 ton ağırlığında olan yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar keşfedildi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.