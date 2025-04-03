Tarihin sıfır noktası bayramda ziyaretçi akınına uğradı
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 3 günde 30 bin kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe'nin girişinde uzun kuyruklar oluştu.
Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğun ziyaretçi akınına uğradı. 3 günlük bayramda 30 bin kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe girişinde ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.
1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversiteleri'nden araştırmacılar tarafından yapılan yüzey çalışmaları sırasında keşfedilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle 1995 yılında kazılara başlanan Göbeklitepe'de, Neolitik döneme ait, 3 ile 6 metre boyunda ve 40 ila 60 ton ağırlığında olan yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar keşfedildi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
9 Günlük Ramazan Bayramı tatilinde de binlerce kişi Göbeklitepe’yi ziyaret ediyor.
Bayram süresince 3 gününde 30 bin kişi Göbeklitepe'yi görmek için geldi.