Tarlada 2 TL, markette ise tam 35 TL... Tüketici de, üretici de isyan etti
Hatay'da mandalina hasadı devam ederken ürünün tarlada kilogram fiyatı 2 TL'ye kadar gerilese de market fiyatının 35 TL'yi bulması hem üreticiyi hem de tüketiciyi isyan ettirdi.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin en verimli topraklarından olan Hatay'da mandalina hasadında bereketi yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde soğuk havada başlayan hasatta toplanan mandalinalar, Türkiye'nin dört bit yanına gönderiliyor.
Defne ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Bal, 20 işçiyle beraber mandalina bahçesinde hasat yapıyor.
Mandalinada yaşanan bereketle birlikte ürünün tarla fiyatı 2 TL'ye kadar geriledi.
Mandalinanın market fiyatının 35 TL'yi bulduğunu ifade eden çiftçi Bal, marketlerin tarla fiyatının kat kat fazlasına ürünleri vatandaşlara sattığını söyledi.
